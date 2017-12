A tradicional Missa do Galo no Vaticano, à meia-noite de domingo (24/12), o papa Francisco recebeu 10 mil pessoas na Basílica de São Pedro.

Crianças ofereceram flores à representação do menino Jesus, no presépio, dentro da Basílica. Na missa, o papa Francisco fez um chamado ao amor ao próximo e disse que o Natal é uma época de transformar o poder do medo no poder da caridade.

Confira acima, áudio com os detalhes na matéria de Leandra Felipe.