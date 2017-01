SAMAL realiza plantão de coleta de lixo aos domingos

O SAMAL (Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana Manhuaçu) ampliou o serviço de coleta de lixo e implantou o plantão para atendimento no domingo nas áreas comerciais de maior movimento, portanto que geram maior quantidade de resíduos para serem recolhidos também aos fins de semana.

Desde o início da nova administração, o SAMAL retomou a escala varrição nas ruas aos sábados. Após verificar que havia demanda também no domingo, especialmente por conta de bares e restaurantes, foi criado o serviço em escala de plantão para coleta de lixo.

“Nossa administração gosta de trabalho eficiente. Essa ação prioriza o movimento maior de alguns locais e garante respeito para com as pessoas que frequentam o Centro e principalmente o bairro Coqueiro, que concentra bares e residências. O objetivo é melhorar o serviço de coleta de lixo que vem sendo intensificado com a volta da varrição aos sábados e agora com o plantão aos domingos”, explica o diretor do SAMAL Eron Elias.

Para manter a cidade limpa, o SAMAL pede o apoio da população no sentindo de fazer o acondicionamento do lixo da maneira correta, bem como na mobilização de esforços para evitar depositar materiais em praças, ruas e avenidas.

“Estamos trabalhando desde o dia 1° de janeiro para que não fique lixo acumulado em lixeiras e nos contêineres. As ações do SAMAL podem ser notadas pelas ruas, que estão mais limpas. Os funcionários estão muito empenhados, o serviço tem dado certo e a população tem elogiado a maneira de trabalhar da nova administração. Precisamos do apoio de todos para manter a cidade bem cuidada”, completa Eron Elias.