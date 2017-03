Secretaria de Esportes e Cultura de Matipó inicia atividades com a população

A Secretaria de Esportes e Cultura de Matipó iniciou no mês de março várias atividades com a população. A nova gestão do município de Matipó representada pelo prefeito Valter Mageste de Ornelas e seu vice Joaquim Bifano Magalhães preza para que o setor de Esportes e Cultura da cidade possa estar literalmente trabalhando de forma atuante e objetiva. Vários planos de ações estão sendo elaborados pelos funcionários deste setor, visando sempre ampliar as oportunidades para a população em geral.

Inicialmente estão sendo realizadas:

Aulas de balé

Aeróbica

Teclado

Bateria

Zumba

As atividades estão sendo realizadas na Sede da Secretaria de Esportes e Cultura de Matipó, localizada no Parque de Exposições (portão de acesso ao palco). Também está em fase de andamento estratégias para que as aulas sejam ministradas na rede de ensino da cidade.

Os interessados em participar devem procurar a secretaria para inscrição e maiores informações.