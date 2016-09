Sérgio Breder comunica

Comunicado aos manhuaçuenses

O candidato a prefeito de Manhuaçu pela Coligação “De Novo o Governo do Povo”, Sergio Breder (PPS – 23), comunica aos manhuaçuenses que nesta quinta-feira (15) sofreu uma queda da própria altura e fraturou o fêmur da perna esquerda. O acidente aconteceu por volta de meio-dia, em sua propriedade. Ele se encontra internado no Hospital César Leite.

Sergio Breder pede o apoio de toda a população manhuaçuense, moradores de todos os bairros, distritos e vilas, neste momento. Ele reconhece que terá dificuldades a partir de agora para seguir com a sua agenda de visita às comunidades, mas garante que na última semana, ainda que em uma cadeira de rodas, cumprirá com todos seus compromissos de campanha, ouvindo e conversando com as pessoas.

Não acreditem em falsas informações veiculadas recentemente. Pessoas que sequer assinam o que escrevem não merecem a atenção dos nossos eleitores. Sou candidato a prefeito e conto com o voto do povo de Manhuaçu para que, a partir de 2017, possa fazer “De Novo o Governo do Povo”.

Sergio Marcos de Carvalho Breder

Candidato a prefeito de Manhuaçu

“De Novo o Governo do Povo” – 23