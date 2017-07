XI Jogos da Amizade do Sistema Colégio Militar do Brasil

O Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de Educação e Cultura do Exército e da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, realizará, no período de 02 a 08 de julho de 2017, os XI Jogos da Amizade, nas instalações da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) – Resende-RJ. Trata-se de um evento esportivo e artístico-cultural.

Os Jogos da Amizade contarão com a participação de cerca de 1.700 alunos da Educação Básica do Sistema Colégio Militar do Brasil, oriundos dos treze Colégios Militares, localizados nas cidades de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Curitiba, Porto Alegre e Santa Maria.

Serão disputadas as seguintes modalidades desportivas: futebol, voleibol, basquetebol, handebol, xadrez, orientação, judô, natação, atletismo e pentatlo moderno (corrida, natação, esgrima, hipismo e tiro), masculino e feminino.

Merece destaque nesta edição o Pentatlo Moderno, modalidade em ascensão internacional onde o País possui grande prestígio. O Sistema Colégio Militar do Brasil se apresenta como um dos polos de revelação de potenciais atletas.

Um momento muito significativo será a competição artístico-cultural, denominada ZumZaraVoice, que acontecerá na noite dia 07 de julho, no belíssimo Teatro Acadêmico, no interior da AMAN. Cada Colégio apresentará seus talentos em tema livre, tendo renomados artistas nacionais, alguns, ex-alunos do Sistema Colégio Militar do Brasil, como jurados.

Haverá, ainda, no campo artístico, apresentações da Banda do Sistema Colégio Militar do Brasil, que reunirá alunos de todos os colégios militares.

Durante os Jogos da Amizade será ativada uma Central de Mídia, composta e organizada por alunos, desempenhando a função de repórteres na produção de matérias impressas e edição de vídeos, com capacidade de informação online e uso de mídias digitais.

O evento, pela sua abrangência, permite a exteriorização de valores e competências, fundamentais na educação dos alunos do ensino fundamental e médio. Há um estímulo especial para o desenvolvimento da compreensão e do significado de “trabalho de equipe”. Por isso, o Sistema Colégio Militar do Brasil fomenta as atividades desportivas e artístico-culturais, especialmente pelos benefícios que trazem na formação dos jovens alunos.

Durante toda a semana dos Jogos da Amizade, as atividades ocorrerão sob absoluta imersão, supervisionadas por profissionais, mas coordenadas, em sua execução, pelos próprios alunos, valorizando a iniciativa e a liderança.

Os XI Jogos da Amizade serão abertos ao público e ocorrerão nas instalações da Academia Militar das Agulhas Negras.