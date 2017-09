Polícia de Londres prende segundo suspeito de ataque a metrô

A polícia de Londres prendeu um segundo suspeito de ter participado da explosão da última sexta-feira na estação de metrô Parsons Green, no sudoeste da cidade. Segundo a unidade antiterrorista da polícia, se trata de um jovem de 21 anos, que foi detido ontem à noite por volta das 11h50 (horário local, 7h50 em Brasília), em Hounslow, no sudoeste da capital. As informações são da Agência EFE.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi levado a uma delegacia do sul de Londres para ser interrogado.a

A polícia deteve ontem (16), no porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, um jovem de 18 anos suspeito de ter ligações com o ataque no metrô.

O suspeito foi detido na sala de embarque do porto, de onde sai o transporte que cruza o Canal da Mancha, sob a suspeita de preparar e instigar atos de terrorismo, segundo a polícia.

Os detetives que examinam a explosão não descartam a possibilidade de que haja outros cúmplices.

Agência EFE via EBC