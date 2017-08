11º Batalhão da Polícia Militar comemora 54 anos

No dia 10 de agosto de 2017 o 11º Batalhão da Polícia Militar completa 54 anos de existência.

Instalado oficialmente em 10 de agosto de 1963, no antigo Ginásio Manhuaçu, e só mais tarde em 1971 em sua sede própria às margens da BR 262, os primeiros anos de existência da Unidade foram marcados pela sua participação ativa na Guerrilha do Parque Nacional do Caparaó, que ocorreu entre os anos 1966 e início de 1967, rendendo-lhe o carinhoso nome de Sentinela do Caparaó.

Durante o período da guerrilha, que transformou a pacata cidade de Alto Caparaó no palco de um dos movimentos mais marcantes da história nacional, o Batalhão ocupou pontos estratégicos da malha viária da região, bem como guarneceu as fronteiras de Minas com Espírito Santo e Rio de Janeiro. Foi uma época marcada por inúmeras lutas, conquistas e feitos heroicos. Por isso a frase “Ad Augusta Per Augusta” (Caminhos difíceis, missões mais nobres) foi escolhida como lema da Unidade.

Atualmente o 11º Batalhão é comandado pelo Tenente-coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, que não tem medido esforços para que a imagem da Unidade, bem como da Polícia Militar de Minas Gerais, continue sendo um referencial de segurança e ordem social para toda região sob sua responsabilidade, composta por 24 cidades.

“Várias décadas se passaram desde a instalação do Sentinela do Caparaó. Muitas mudanças aconteceram ao longos desses anos, na sociedade, na política, na economia e até mesmo na Polícia Militar, que busca evoluir junto com o mundo. Mas a missão de garantir a segurança e a paz social continua sendo tão desafiadora quanto a cinco décadas atrás. E ano após ano, continuaremos buscando a excelência na prestação do serviço de segurança pública por meio do policiamento ostensivo, da música, da educação e formação e capacitação de policiais militares, visando atender o anseio do cidadão de bem que é viver em paz,” disse o Tenente-coronel Sérvio.

“POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS: 242 ANOS COM VOCÊ, POR UMA MINAS GERAIS CADA VEZ MAIS SEGURA”.