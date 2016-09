11º BPM distribui 6 toneladas de alimentos arrecadados no 15º passeio ciclístico

Na manhã da segunda-feira, 19, a comissão organizadora do 15º Passeio Ciclístico, realizado pelo 11º Batalhão, no dia 07 de agosto deste ano, em Manhuaçu, realizou a entrega de aproximadamente 6 toneladas de alimentos arrecadados em virtude do evento esportivo.

O Passeio Ciclístico é promovido pelo 11º BPM tradicionalmente no mês de agosto, por ocasião do aniversário da Unidade. Em 2016, a 15ª edição do Passeio arrecadou cerca de 6 mil quilos de alimentos da cesta básica por meio das trocas de camisas do evento.

Nesta segunda-feira, 15 entidades assistenciais, dentre elas asilos, creches e casas de recuperação para dependentes químicos, e famílias carentes da comunidade receberam as doações dos alimentos.

“Todo tempo e trabalho dedicado à organização, divulgação e realização do evento é recompensado pela oportunidade de ajudar a quem precisa”, comentou o Tenente Adilson Junior, presidente da Comissão organizadora do 15º Passeio Ciclístico.

