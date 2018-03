11º BPM faz homenagem as Mulheres e aos destaques profissionais

Aconteceu na manhã de quinta-feira, 8/03, na sala da Banda de Música do 11º Batalhão, em Manhuaçu, a cerimônia de homenagem aos policiais militares, integrantes da Unidade, que se destacaram no exercício de suas funções, na atividade administrativa, operacional e como motorista padrão durante o segundo semestre de 2017. A servidores militares e civis que trabalham na Unidade também receberam uma homenagem especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

No início da cerimônia, foram homenageados os policiais considerados destaques profissionais da 12ª Região da Polícia Militar. Os certificados de destaques operacionais foram concedidos aos 2º Sgt PM José Viana Góes; 3º Sgt PM Sérgio Valério Sales; 3º Sgt PM Clédisson José; Cabo PM Leandro Firmino; Cabo Altazir de Almeida; Cabo Alessandro Dias Pereira e Cabo Rondinei Damasceno. O 2º Sgt Alan Barbosa foi agraciado com o diploma de destaque na Modalidade Administrativa e ao Cabo Jader Rodrigues foi entregue o certificado de Motorista Padrão.

O comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Sérgio Renato Silva, concedeu diplomas de Destaque Profissional do 11º BPM a outros 21 policiais militares que exerceram um trabalho significativo em suas esferas de atuação.

Modalidade Administrativa do 11º BPM:

2º Sgt PM Wagner Emerick

2º Sgt PM Marco Antônio Moreira

3º Sgt PM Adilson Fernandes de Souza

3º Sgt Luana Oliveira Martins

Modalidade Operacional do 11º BPM:

– Cap PM Fernando de Souza Noia Gonçalves;

– 1º Ten PM Gilmar Garcia Fernandes;

– 1º Ten PM Nelson Pereira Dos Santos;

– 2º Ten PM Marcelo Moreira;

– 2º Ten PM Leonardo Vieira Souto

– 2º Ten PM Suelen Mafra Da Silva;

– 1º Sgt PM José Antônio De Paula;

– 1° Sgt PM Reuber Veríssimo;

– 2º Sgt Carlos Henrique Da Paixão Junior;

– 2º Sgt PM Luiz Carlos De Oliveira;

– 2º Sgt PM Leandro Marques De Oliveira;

– 3º Sgt PM Paulo Giovane Coutinho;

– 3º Sgt PM Eduardo José De Miranda;

– Cb PM Ronaldo Dos Santos;

– Cb PM Luis Otávio De Lima Sathler

Modalidade Motorista Padrão do 11º BPM:

– Cb PM Fábio Thomaz Da Costa

– Cb PM Guilherme De Oliveira Muniz.

Ao final da cerimônia, foi realizada uma homenagem às mulheres presentes pelo Dia Internacional da Mulher com uma apresentação especial da Banda de Música da Unidade e a entrega de uma lembrança.

O Ten Cel Sérgio Renato fez uso da palavra e falou sobre os excelentes resultados que o 11º Batalhão tem alcançado consecutivamente ao logo dos anos como resultado do comprometimento de toda a tropa da Unidade com a segurança pública, seja por meio do trabalho administrativo, operacional ou na condução de viaturas. Sobre o Dia Internacional da Mulher o comandante relembrou a data de ingresso das mulheres nos quadros da PMMG. “Há 37 anos, as policiais femininas conquistaram um espaço exclusivamente masculino, até então. Esse fato mostra como as mulheres são fortes, determinadas e estão sempre dispostas a quebrar paradigmas para serem respeitadas e reconhecidas pela sua competência e importante contribuição em todas as esferas da sociedade”, finalizou o comandante.

