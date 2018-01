Após denúncia PM apreende arma de fogo em São João do Manhuaçu

Compartilhar no Facebook

Uma espingarda calibre 36, sem registro, foi apreendida pela Polícia Militar no Córrego Jatobá, zona rural de São João do Manhuaçu, no dia 24 de janeiro, após registro de denúncia.

A denunciante informou que a mãe dela mora no Córrego Jatobá com um homem. E que este indivíduo possuía armas de fogo em casa.