Assaltante de banco liberado para teste da PM reprova na corrida

Lembram daquele assaltante a banco que foi liberado para fazer o TAF no concurso da PM. Não passou.

O assaltante de banco Luís Carlos Rodrigues de Oliveira reprovou hoje (29) no Teste de Aptidão Física (TAF) a que se submeteu para tentar entrar na polícia Militar do Maranhão.

Ele fez o teste de calça, para esconder a tornozeleira com a qual deixou o presídio exclusivamente para fazer a prova. Mas ficou fora após não conseguir atingir o tempo máximo na corrida – ainda estamos apurando como ele se saiu na barra fixa e nos abdominais.

O criminoso é detento do sistema penitenciário do Piauí, onde está desde que participou de um assalto na região do município de José de Freitas.

Preso em dezembro, na semana passada ele teve a saída autorizada, por meio de uma liminar, pelo juiz Lirton Nogueira para prestar a prova física do concurso da PM.