Autor é preso com cocaína em Manhuaçu

No sábado, dia 10/03, conforme denúncia anônima feita junto ao COPOM indivíduos haviam se agredido mutuamente nas dependências de uma lanchonete e um dos envolvidos havia realizado um disparo de arma de fogo no local.

Instantes após o COPOM receber essa denúncia, um policial militar, também informou ao COPOM que dois indivíduos ocupando um veículo Fiat/Bravo, cor branca, agrediam-se mutuamente no interior do automóvel, e seguiam sentido Baixada/Centro, pela Rodovia BR262, estando um dos indivíduos de posse de uma arma de fogo.

De imediato as equipes de policiais militares iniciaram rastreamento, e na altura do bairro São Vicente, na rodovia, populares informaram que um indivíduo havia desembarcado do veículo empunhando uma arma de fogo e se afastado do automóvel correndo.

Durante o rastreamento, o COPOM recebeu uma terceira denúncia sobre a identificação dos indivíduos envolvidos nos fatos e o veículo usado por eles.

Foi localizada a residência de um dos autores cujo genitor autorizou a entrada na casa e a realização de busca domiciliar no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado no local.

O autor não prestou qualquer informação a respeito dos fatos e negou seu envolvimento na briga ocorrida na lanchonete e negou que estivesse na posse de arma de fogo.

Já o segundo envolvido relatou que de fato houve uma briga no estabelecimento e que o seu colega portava uma arma de fogo, porém não ocorreu disparo.

O terceiro suspeito e o veículo envolvido nos fatos não foram localizados.

Foram realizadas buscas na residência do autor G. A. D. sendo encontrados no bolso lateral de uma blusa pertencente ao autor seis pinos e mais uma porção de cocaína, que o autor alegou ser para consumo próprio.

Pelas circunstâncias foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de tráfico de drogas e ao autor E.M.O pelo crime de associação para o tráfico de drogas considerando as circunstâncias relatadas e a existência de fotografia dos três autores reunidos.

O dono da lanchonete relatou que, segundo uma funcionária dele, um indivíduo desconhecido surtou nas dependências do seu estabelecimento e em dado momento apalpou uma arma de fogo a qual deixou cair ao chão. Após essa circunstância ele e outro indivíduo saíram do local em um veículo Fiat/Bravo.

Os autores foram conduzidos a Delegacia e foi decidido pelo Delegado diligências complementares.

