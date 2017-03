Balanço da Operação Cidade Segura III

Compartilhar no Facebook

A 12ª Região de Polícia Militar desencadeou aa terça-feira, 21/03, a Operação Cidade Segura III. Ações de prevenção e contenção da criminalidade foram realizadas nas áreas sob responsabilidade das 8 unidades que fazem parte da 12ª RPM, incluindo o 11º Batalhão, em Manhuaçu.

De acordo com o balanço da Operação, na área do 11º Batalhão, comandando pelo Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, foi empregado um efetivo de 288 policiais militares e 63 viaturas.

As equipes policiais realizaram a apreensão de 20 armas de fogo, 8 armas brancas, cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão. Foram fiscalizados 623 veículos e 10 estabelecimentos comerciais.

Em Manhuaçu, a PM apreendeu ferramentas e peças usadas para produção e restauração de armas de fogo com um morador do bairro São Jorge. Ainda na cidade, equipes policiais prenderam três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e aproximadamente um quilo de crack foi apreendido nesta ação destacada da Polícia Militar.

Também em Manhuaçu, foram realizadas fiscalizações com o auxilio de cães policais em ônibus de viagem no ponto de apoio rodoviário situado no distrito de Realeza.

Em um bar da cidade de São João do Manhuaçu foram apreendidos 52 aparelhos celulares sem origem comprovada e uma arma de fogo.

Na cidade de Abre Campo, a PM deu apoio a Polícia Civil na prisão de um autor de roubo à Agência dos Correios. Ainda em apoio a PC, naquele município, um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas foi preso durante cumprimento de mandado de prisão.

Nos centros comerciais das cidades que estão sob responsabilidade do 11º Batalhão foram realizados corredores de segurança com vistas à inibição da ação de criminosos e verificação de situações suspeitas.

