Cigarros contrabandeados em Durandé e Manhuaçu

Segunda-feira dia 06/03, durante patrulhamento pelo Centro da cidade, policiais militares abordaram o condutor da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, cor vermelha, emplacada em Manhuaçu, visto que o indivíduo não era conhecido pelos policiais.

As documentações do veículo e do condutor estavam em ordem, todavia dentro da mochila do abordado havia 15 pacotes de cigarros falsificados, popularmente conhecidos como “cigarros do Paraguai”, que estavam sendo levados para um comércio da zona rural de Durandé.

Uma equipe policial esteve na casa do autor em Manhuaçu e, com autorização da mãe dele, realizou uma vistoria no imóvel. Foram encontrados mais 4 pacotes de cigarros falsificados, além de três caixas vazias do produto indicando que o autor estaria realmente comercializando a mercadoria contrabandeada.

Todo material irregular foi apreendido e levado para a delegacia. Ao autor foi dado voz de prisão em flagrante sendo conduzido à Delegacia de Plantão em Manhuaçu onde foi autuado pela autoridade de Polícia Judiciária.

PM Manhuaçu MG