De vítima a autor, foragido é preso pela PM em São Pedro do Avaí

Um foragido da justiça, vítima de crime de Lesão Corporal, foi preso pela PM no domingo, 26/03, no distrito de São Pedro do Avaí, zona rural de Manhuaçu.

A PM foi acionada, pois um menor infrator havia dado um golpe de foice em um cidadão.

A vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento onde recebeu cuidados médicos e foi liberada.

Uma consulta ao sistema, com os dados do ferido, revelou que havia um mandado de prisão, relativo ao crime de Homicídio, em desfavor dele. O foragido foi preso e conduzido à Delegacia. Posteriormente ele foi encaminhado ao presídio.

PM Manhuaçu MG