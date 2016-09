Drogas apreendidas em Alto Caparaó

Compartilhar no Facebook

Sábado (3/09), durante patrulhamento preventivo na Rua Virginia Emerich, Bairro Cornélio Emerick em Alto Caparaó, a equipe da Polícia Militar, deparou com Adriano Barbosa de Oliveira em atitude suspeita, sendo abordado e submetido a busca pessoal, bem como, foi feito uma vistoria em seus objetos pessoais, sendo encontradas dentro de uma caixa de sapato 10 (dez) buchas de maconha embaladas e prontas para a venda e a quantia de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), sendo feito a prisão do autor.

De posse da situação de flagrante, os policiais militares foram até a residência do Adriano e na presença de testemunhas efetuaram uma vistoria no interior do imóvel, localizando mais 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, também embaladas e prontas para a venda, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 82 (oitenta e duas) gramas e outro pesando aproximadamente 16 (dezesseis) gramas, além de um cartucho intacto calibre .22.

Adriano foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais medidas pertinentes pelo crime de Tráfico ilícito de drogas e delitos correlatos.

Equipe: Sgt Thiago Fonseca – Cb Bruno Cruz – PM Alto Caparaó