Drogas apreendidas em Lajinha

Durante patrulhamento a Guarnição Policial Militar visualizou vários indivíduos caminhando a pé com destino a Domingueira do bar do Fabinho, os jovens foram abordados e submetidos a busca pessoal, sendo encontrado com um dos abordados o menor “GSF”, 21 papelotes de cocaína e 25 frascos de loló.

Um outro abordado que possui extensa ficha criminal, inclusive tráfico no ES e MG, foi também conduzido como suspeito de ser o real proprietário da droga.

O menor afirmou que comercializaria a droga na Domingueira

Ambos foram conduzidos a Delegacia de Manhuaçu, o menor irá responder pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e o maior além do crime previsto na lei 11.343 irá responder pelo crime de corrupção de menores.

Mais tarde durante outra abordagem foi localizado com um individuo uma porção de maconha.

A Policia Militar tem atuado sistematicamente no combate ao tráfico de drogas na cidade de Lajinha e reforça mais uma vez a necessidade da participação comunitária realizando denuncias que levem a identificação e prisão desses indivíduos que cada vez mais tem aliciado nossas crianças e adolescentes destruindo nossas famílias.

PM Lajinha MG