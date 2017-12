E01 crimes de tóxico e tráfico de entorpecentes

Em 7 12/2017 Rua Astrogildo Silveira, Quilombo, Iúna/ES (na lavoura de café, que fica atrás da rua) – BU: 34706079, Conduzido: G. P. de F. Idade: 18 anos. Endereço: Rua Galaor Rios, Quilombo, Iúna/ES. Apreendido: A. F. P. Idade: 16 anos, Endereço: Rua Amintas Osório de Matos, Niterói, Iúna/ES. Suspeito/investigado: L. R. T. Idade: 19 anos, Endereço: Rua Pedro Caetano, Quilombo, Iúna/ES.

Histórico

Após receber diversas denúncias de que o indivíduo L. R. T., vulgo “B. B.” estaria guardando entorpecentes na lavoura de café paralela a rua Astrogildo Silveira, a polícia foi informada que “B. B.” é fornecedor e abastece vendedores e bocas de fumo na cidade de Iúna, e que o mesmo detém grande quantidade de entorpecentes (maconha/crack), além de armas. Munidos das informações a equipe prosseguiu em conduta de patrulha até a referida lavoura, onde foi montado um ponto de observação. Foi visto que “B. B.” foi até a lavoura juntamente com outro indivíduo, onde este indivíduo que não foi identificado ficou em uma estrada na lavoura e “B. B.” adentou no cafezal, e alguns minutos depois “B. B.” retornou e entregou um embrulho para o indivíduo e disse que continha 14 quatorze pedras, relato que não foi possível realizar a abordagem devido a nossa localização. Após a saída de “B. B.” e do outro indivíduo a equipe movimentou-se e posicionou frente ao local onde “B. B.” fazia a entrega dos entorpecentes. Após aguardar por alguns instantes “B. B.” retornou ao local juntamente com os conduzidos A. F. P. e G. P. de F. que chegou em uma motocicleta Honda/CG de cor prata e placa MSM 4803, foi visto por esta guarnição que “B. B.”, G. e A. conversavam e faziam uma negociação de entorpecentes, onde G. adquiriria o “chá” (maconha) e A. as pedras de crack, foi percebido também na conversa entre eles que A. e G. já tinham o costume de adquirir entorpecentes de “B. B.” usando esta forma de aquisição das substâncias ilícitas. Neste momento “B. B.” deixou alguns dos embrulhos caírem no chão e evadiu-se do local pela lavoura, foi realizado o cerco com o apoio das viaturas de Iúna, no entanto o indivíduo não foi localizado. Os entorpecentes que caíram no chão (26 buchas de maconha e 37 pedras de crack) além de R$40,00 reais, foram encontrados e os indivíduos A. e G. foram detidos e conduzidos até a delegacia de Venda Nova do Imigrante sem lesões ou qualquer sinal de maus tratos.