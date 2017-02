Em Reduto PM apreende arma e conduz família à delegacia

Compartilhar no Facebook

Um morador do bairro Dom Pedro II, Reduto, a esposa e o sogro foram detidos pela Polícia Militar no domingo, 12/02. Uma garrucha foi apreendida.

A PM foi acionada, pois um homem havia efetuado disparos de arma de fogo contra um indivíduo.

Imediatamente, policiais militares foram à casa do denunciado. A esposa dele tentou acobertá-lo, resistindo à entrada da PM para uma vistoria no imóvel.

Depois, com autorização da mulher, policiais entraram no imóvel, mas não encontraram o suspeito e nem a arma de fogo.

Foi percebido que havia outro imóvel embaixo da casa do denunciado, onde o sogro dele reside.

Durante vistoria no imóvel do sogro, o autor, a garrucha e 8 munições intactas, calibre 22, foram encontrados. A arma e as munições estavam dentro de uma lata de mantimento.

O infrator confirmou que havia tido um desentendimento com um indivíduo e que os dois teriam se agredido. Depois o autor pegou a arma de fogo, mas foi contido pela esposa que escondeu a arma na casa do pai dela.

O autor foi preso e conduzido à delegacia com a esposa e com o sogro 00que tentaram acobertar o crime.

A arma e as munições foram entregues na delegacia

PM Manhuaçu MG