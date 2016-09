Homem é preso por corrupção de menores em Manhuaçu

Durante incursão de uma equipe Tático Móvel da Polícia Militar na Viela Avelar José Pedro, Bairro Nossa Senhora Aparecida em Manhuaçu, no sábado (03/09), a guarnição deparou com o veículo VW/Gol, placa MOX 6249 – Manhumirim/MG deixando o local, sendo procedida a abordagem, busca pessoal e identificação dos ocupantes, estando no veículo o condutor Leandro de Souza Braga e dois menores, um de 16 e outro de 17 anos.

Após a identificação e busca pessoal nos suspeitos foi feito uma vistoria no interior do automóvel sendo localizadas 02 (duas) pedras de crack, resquícios de maconha, uma lata de alumínio, comumente usada como “cachimbo” para o consumo do crack, a qual ainda exalava o odor da droga, demonstrando que acabara de ocorrer o consumo da substância entorpecente. No interior do veículo foi apreendida ainda, a quantia em dinheiro de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

O veículo usado na prática delituosa foi removido para o pátio credenciado em Manhuaçu, enquanto o autor Leandro de Souza Braga foi preso em flagrante por Corrupção de menores, Uso e consumo de drogas sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais medidas cabíveis.

Os menores foram conduzidos para providências pertinentes, acompanhados por um membro do Conselho Tutelar do município de Manhuaçu.

Equipe Tático Móvel: 3º Sgt Assis – Cb James – Sd 1ª Cl Satler – PM Manhuaçu