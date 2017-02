Homem rouba celular de criança e é preso pela PM em Manhuaçu

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos no roubo de um celular, ocorrido no dia 22/01, quarta-feira, no bairro Coqueiro em Manhuaçu.

Populares acionaram a PM relatando que haviam detido o homem que roubou o aparelho celular de uma criança.

Os policiais foram ao local e em conversa com o autor ele disse que estava acompanhado por outro indivíduo quando abordaram o menino. Segundo alegações do detido, o outro envolvido foi quem ameaçou o estudante e tomou o celular dele autor. Em seguida, o autor entregou o aparelho para o detido e fugiu ao perceber que seria abordado por populares.

Policiais militares saíram em rastreamento e localizaram o segundo envolvido, escondido embaixo de uma ponte.

Os dois autores foram presos e levados à delegacia para adoção das demais medidas.

Com um dos criminosos havia uma sacola contendo diversos produtos, cuja procedência não foi comprovada. Esses materiais foram apreendidos e levados à delegacia.

PM Manhuaçu MG