Infratores e menores presos em “festa rave” em Manhumirim

Na noite de sábado, 10 de setembro, por volta das 21h, a PM de Manhumirim recebeu denúncia anônima relatando que em um galpão localizado na Avenida Teófilo Tostes, n. 271 Fundos, estaria acontecendo uma “Festa Rave” regada a drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, com a participação de diversos menores de idade.

De posse da denúncia, equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o endereço, sendo confirmada a ocorrência do evento, foi feita então uma abordagem ao local, onde os policiais militares depararam com um ambiente quase sem iluminação, música em volume excessivo, vários adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e uma “atmosfera” com forte odor de maconha.

No local foram presos dois adultos, os quais seriam os responsáveis pelo evento e apreendidos cerca de dezesseis adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, sendo localizadas durante busca pessoal e vistoria no ambiente, buchas de maconha, uma pedra de crack, frasco de “Loló”, sobre o balcão do bar, um dichavador (instrumento usado para moer a maconha para ser fumada), duas balanças de precisão com vestígios de um pó branco semelhante à cocaína, garrafas com Vodka, Cerveja e um galão contendo aproximadamente dez litros de Vodka, sendo ainda apreendida a aparelhagem de som usada no evento.

Os organizadores do evento foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e os menores infratores apreendidos e conduzidos para as demais medidas pertinentes, com acionamento do Conselho Tutelar do município de Manhumirim e representantes legais dos menores infratores.

PM Manhumirim – MG