Menores apreendidos e celulares recuperados em Manhuaçu

Três dos quatro adolescentes que participaram de um roubo à loja de celulares, no Centro de Manhuaçu, no dia 15 de setembro, foram apreendidos pela Polícia Militar e 12 aparelhos celulares foram recuperados.

De acordo com os relatos das vítimas, vendedoras da loja, quatro indivíduos chegaram ao estabelecimento. Dois entraram e dois ficaram do lado de fora. Um dos envolvidos retirou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto. Os bandidos pegaram cerca de 17 aparelhos celulares e colaram nos bolsos e em uma mochila. Do caixa ainda foram levados 200 reais em dinheiro.

Assim que o roubo foi comunicado à PM, equipes policiais saíram em rastreamento. A ação rápida da Polícia Militar possibilitou a identificação e localização dos suspeitos.

Alguns aparelhos celulares e aproximadamente 120 reais em dinheiro foram apreendidos com dois garotos. O terceiro envolvido foi apreendido na casa dele. O último infrator ainda está foragido, mas foi reconhecido pela mãe dele por meio das imagens do ação delituosa registradas pelas câmeras de segurança da loja.

A mochila utilizada pelos indivíduos, para levar os celulares roubados, foi encontrada em uma casa abandonada do bairro Santana. Dentro dela havia sete aparelhos celulares, que também foram recolhidos pela Polícia.

Em resumo, a PM apreende três dos quatro menores infratores, recuperou 12 aparelhos celulares e cerca de 120 dos 200 reais em dinheiro roubados. O quarto envolvido que está foragido continua sendo procurado.

Ressalta-se que todos os menores infratores envolvidos admitiram a autoria do crime. Eles possuem registros policiais pela pratica de furto, roubo, lesão corporal e envolvimento com o tráfico de drogas.

Os infratores foram encaminhados à delegacia com o material recuperado e seus responsáveis legais para adoção das demais medidas.

11º BPM – Manhuaçu MG