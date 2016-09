MURIAÉ – Projeto Rede de Postos de Combustível Protegidos é lançado

Compartilhar no Facebook

A 76ª Cia PM em Muriaé, lançou o Projeto Rede de Postos de Combustível Protegidos na sexta-feira (02/09) e cujo objetivo principal é a prevenção criminal. Há algum tempo a Polícia Militar vem monitorando e estudando estratégias de combate a criminalidade nesses estabelecimentos que frequentemente são vitimados.

Decidiu-se elaborar um planejamento coordenado, estabelecendo uma política de rede instalada. O objetivo deste projeto é fortalecer os laços da comunidade, compartilhando informações e buscando soluções conjuntas para esses problemas. Estiveram reunidos no auditório do 47º BPM o Capitão Fortunato, comandante da 76ª Cia PM, o tenente Reinaldo, comandante do Pelotão Tático Móvel de Muriaé, vários proprietários e/ou representantes dos postos de combustíveis e a imprensa local.

Autor: PMMG