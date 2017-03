Pé de maconha em casa em Santana do Manhuaçu

Na sexta-feira 24/02/2017, a PM, abordou um jovem que tinha contra ele denuncias de que em seu celular havia foto de pé de Maconha. Ao verificar o celular no aplicativo whasapp, foi encontrado a referida foto de um outro jovem segurando nas mãos um pé de maconha. Perguntado ao jovem sobre a foto que havia recebido, este nos levou ate a casa do outro jovem que havia lhe enviado a foto.

Perguntado sobre o pé de maconha a qual ele estava segurando na foto, ele disse que o pé de maconha não era dele, contudo, nos levaria até a residência de uma mulher, onde estava o pé de maconha.

Deslocamos para o local, juntamente com os dois jovens, e no local fomos recebido por uma mulher, relatamos a ela o fato. Diante de tal denuncia contra ela, a mulher confessou diante da testemunha, ter em sua casa o referido pé de maconha. A entrada na residência, foi liberada pela mulher, que levou os policiais militares juntamente com a testemunha até o local onde estava o pé de maconha o qual foi apreendido, em continuidade a ocorrência, foi realizadas buscas no interior da residência, sendo encontrado no interior do guarda roupa em meio as roupas, um tablete de substancia esverdeada semelhante maconha, uma bucha da mesma substancia e dois papelotes de pó branco semelhante a cocaína.

Diante do fato, foi dado voz de prisão a mulher por trafico ilícito de drogas e associação de menor ao trafico. autora juntamente com os materiais aprendido, foi encaminhada para a Delegacia de Policia Civil em Manhuaçu, onde a mulher foi autuada em flagrante pelo delegado.

PM Satana do Manhuaçu MG – Equipe: Cb Marcilei, Sd Elói