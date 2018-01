PM age rapidamente e prende autor de furto em Lajinha

Compartilhar no Facebook

No início da tarde da segunda-feira, 22/01, uma funcionária do “CRAS” teve seu aparelho celular furtado em Lajinha. A vítima relatou que um andarilho havia comparecido aquele Centro solicitando ajuda para comprar passagem de ônibus para a cidade de Ibatiba/ES, e após sua saída, a funcionária deu por falta de seu aparelho celular Samsung J5 que estava sobre a mesa.

De imediato equipe policial realizou as buscas tendo localizado o autor no terminal rodoviário dentro de um ônibus que seguiria para a cidade de Ibatiba/ES, tendo o autor, ao avistar a chegada da equipe policial, descartado a bateria do aparelho celular pela janela e o aparelho celular foi localizado embaixo de sua poltrona.

Durante entrevista autor confessou o crime e informou ser natural de Caiaponia/GO e estar apenas de passagem pela cidade de Lajinha/MG

A Policia Militar mais uma vez alerta a população quanto a medidas de auto proteção, tais como manter bolsas e celulares em locais seguros; não deixar capacetes e chaves sobre a motocicleta; evitar deixar objetos de valor sobre o painel ou banco dos veículos, ainda que trancados; trazer consigo na parte da frente do corpo bolsas, celulares e dinheiro.

Medidas simples mas que podem evitar ser vitima de crime contra o patrimônio.

PM Lajinha MG