PM apreende arma e munições em Santana do Manhuaçu

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar e um revólver calibre 22 com seis munições foi apreendido, no Córrego do Tabuleiro, zona rural de Santana do Manhuaçu, na terça-feira dia 21/02.

A PM foi acionada e a vítima disse que havia sido ameaçada por uma mulher armada com um revólver.

Policiais militares foram até a casa da autora e durante busca pelos arredores do imóvel encontraram o revólver calibre 22 carregado com 05 munições, escondido entre alguns arbustos.

Autora foi presa e conduzida ate a delegacia de Manhuaçu com a arma e as munições apreendidas.

PM Manhuaçu MG