PM apreende armas e drogas durante operação em Manhumirim

Nesta sexta-feira, 4/08, a Polícia Militar desencadeou a Operação “MC do Morro”, na cidade de Manhumirim. Quatro pessoas foram presas. Um revólver, uma submetralhadora e munições foram apreendidas, além de crack e maconha.

O Serviço de Inteligência da 29ª Cia PM, tomou conhecimento de que cidadãos envolvidos com o trafico de drogas no Morro da Penha, em Manhumirim, haviam produzido uma música Funk onde diversos indivíduos são citados na atividade do tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaças, porte de armas, além de outros crimes.

Diante da situação, a Polícia Militar fez levantamento de informações e identificou todos os indivíduos citados na música funk.

E nesta manhã, equipes policiais do 11º Batalhão cumpriram os Mandados de Busca e Apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca.

A operação contou com a participação de 55 policiais militares, 11 viaturas e 01 cão de faro.

Foram apreendidos os seguintes materiais: 1 Revolver calibre 38, 1 Submetralhadora de fabricação caseira calibre 38, 1 munição calibre 32, 6 munições calibre 38, 3 buchas de maconha e 65 pedras de crack prontas para venda.

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha e posse ilegal de arma de fogo.

PM Manhuaçu MG