PM apreende autores e recupera produtos de furto em Lajinha

Na manhã de sexta-feira, 1/12, policiais militares apreenderam 3 menores infratores que haviam cometido furto em comércio no centro de Lajinha.

Após receber denuncia que um dos autores do furto tratava-se menor infrator conhecido no meio policial, equipe diligenciou e ao abordar o suspeito foi encontrado em seu dedo um anel de ouro, parecido com o que havia sido furtado. Questionado o menor confessou a participação no ato infracional bem como indicou o local onde estaria os demais bens ora furtados.