PM apreende drogas e revólver em Espera Feliz

No dia 20/09, quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um autor de Tráfico de Drogas e apreendeu uma arma de fogo, dinheiro, crack e maconha na casa dele.

A ação da PM aconteceu após recebimento de informações sobre o envolvimento do indivíduo, que reside no Centro de Espera Feliz e próximo a duas escolas, com o comércio de drogas.

Equipes policiais monitoraram a residência do denunciado e flagraram uma mulher adquirindo drogas no imóvel.

Ao ver os policiais a autora correu, mas foi alcançada e detida. Com ela foi apreendida uma pedra de crack que ela afirmou ter comprado indivíduo denunciado como traficante.

Na casa do autor, policiais militares realizaram buscas e encontraram 01 revólver calibre 32 com numeração raspada, 13 pedras de crack, 09 buchas menores e duas maiores de de maconha, 12 munições calibre 32, R$344,95 em dinheiro, um notebook, 01 celular moto G3 e 30 sacolas plásticas transparente, usadas para embalar drogas.

Todo material recolhido pela PM foi levado para a delegacia com o autor para adoção das demais medidas.

PM Manhuaçu MG