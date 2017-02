PM apreende drogas na casa de traficantes em Manhuaçu

Compartilhar no Facebook

No sábado, 18/02, a Polícia Militar apreendeu crack, maconha, dinheiro e diversos materiais relacionados ao Tráfico de Drogas em duas residências do bairro Petrina durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo juiz de direito da comarca de Manhuaçu.

Durante as buscas em um dos imóveis, a PM apreendeu oito tabletes de maconha e uma balança de precisão. Um indivíduo foi peso.

Na outra residência, o alvo do Mandado era um menor infrator, conhecido pelo seu envolvimento com o comércio de drogas. Foram apreendidos cerca de R$900 em dinheiro, uma pedra de crack de tamanho maior e mais 15 pedras de tamanho menor, além de um tablete e uma bucha de maconha e uma lâmina utilizada para dividir as drogas. Também foram apreendidos aparelhos celulares e um canivete.

Além do menor infrator, os policiais prenderam e conduziram à delegacia a avó do garoto e tio dele, que também são suspeitos de envolvidos com o Tráfico de Drogas.

PM Manhuaçu MG