PM apreende drogas na cidade de Iúna

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (29/01), policiais militares do 14° Batalhão detiveram mais 3 envolvidos com o tráfico de drogas no município de Iúna.

A equipe da Força Tática recebeu uma denúncia relacionada a tráfico e na Rua Herman da Silveira, Bairro Quilombo, abordaram V.M.A., 21 anos; L.A.S., 19 anos e F.A.X.O., 20 anos, onde foi encontrada 1 pedra de crack (aproximadamente 25g) e mais 39 pedras de crack já preparadas individualmente e prontas para comercialização.

Foram aprendidos materiais para embalagem dos entorpecentes (sacolés, multigrip e gilete), como também celulares dos envolvidos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante.

14°BPM ES