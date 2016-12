PM apreende irmãos infratores em Manhuaçu

Um adolescente de 15 anos e a irmã dele, de 17, foram conduzidos à delegacia, na quarta-feira 28/12. O garoto roubou um aparelho celular no bairro Bom Pastor, no dia anterior, e a irmã dele tentou intervir na ação da PM.

A vítima acionou a Polícia Militar informando sobre o roubo. Ela disse que foi seguida por um indivíduo até o bairro Bom Pastor, onde foi abordada e ameaçada com uma faca. O infrator pegou o aparelho celular da vítima e fugiu.

Por meio de câmeras de monitoramento, que ficam próximas ao local do crime, foi possível identificar o autor do delito, um menor infrator conhecido no meio policial pela prática de furtos e roubos de celulares na cidade.

Uma equipe policial foi até a casa do suspeito. O garoto resistiu à apreensão e ainda tentou agredir os policiais com uma barra de ferro.

O menor infrator foi contido e conduzido à delegacia. A irmã dele, também menor de idade, tentou intervir na ação da PM e por isso acabou sendo apreendida e levada à delegacia, onde foram tomadas as demais medidas.

O celular roubado foi recuperado pela Polícia Militar.

PM Manhuaçu MG