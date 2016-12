PM apreende pedras de crack dentro de coletivo em Alto Jequitibá

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar dentro de um ônibus coletivo na quarta-feira 21/12. O autor estava levando duas pedras grandes de crack para vendê-las em Alto Jequitibá, onde reside.

A abordagem da PM aconteceu após registro de denúncia anônima sobre um indivíduo, envolvido com o tráfico de drogas, que estaria em um ônibus coletivo deslocando-se para a cidade de Alto Jequitibá.

Uma equipe policial abordou o veículo e identificou o suspeito. Com o indivíduo nada de ilícito foi encontrado, entretanto, próximo ao assento do denunciado, no chão do ônibus, foram encontradas duas pedras de crack. A droga apreendida pela PM renderia aproximadamente 50 pedras menores, de tamanho comercial.

Além da droga, os policiais apreendeu com o infrator, um aparelho celular e R$145 em dinheiro.

O autor foi preso e encaminhado à delegacia com os materiais apreendidos para adoção das demais medidas.

PM Manhuaçu MG