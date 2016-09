PM apreende revólver com menores infratores em Manhuaçu

Dois adolescentes de 13 e 17 anos foram conduzidos à delegacia no dia 1º de setembro . Com eles a PM apreendeu um revólver calibre 22 e sete munições.

A ação da PM aconteceu por meio de denúncia anônima sobre o envolvimento de uma moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida com o tráfico de drogas. De acordo com as informações havia drogas e uma arma de fogo escondida na residência da suspeita.

A denunciada foi localizada e autorizou a entrada da PM para uma verificação. Durante as buscas, uma nova informação foi recebida, pois alguém havia jogado uma blusa pela janela da casa.

Em um beco, ao lado da residência, foi encontrado um revólver calibre 22 e mais 07 cartuchos enrolados na blusa da filha da suspeita, uma adolescente de 13 anos.

A menina disse que ela havia guardado a arma em casa a pedido de outro menor de idade. O jovem de 17 anos foi encontrado e confirmou que a arma de fogo era dele e que já havia utilizado o revólver em um crime de tentativa de homicídio.

Além da arma e das munições, a PM apreendeu várias sacolinhas de chup-chup, comumente utilizadas para embalar drogas, mas nenhum entorpecente foi encontrado na residência.

Os dois menores infratores foram apreendidos e conduzidos à delegacia, com todo o material recolhido pela Polícia, para adoção das demais medidas.

11º Batalhão de Polĩcia Militar