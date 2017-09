PM de Manhuaçu promove reunião para tratar sobre segurança em eventos

Na manhã de terça-feira, 12/09, aconteceu uma reunião entre o Tenente Amilton José Dias Junior , representante da Polícia Militar, a Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, o Secretário Municipal da Fazenda, Claudinei Domingues, e representantes do Conselho Tutelar e do Comissariado de Menores para discutirem sobre as questões relativas à segurança dos eventos que serão realizados na cidade nos próximos meses.

O primeiro evento, um show artístico com o DJ Dennis, acontecerá no sábado, 16/09, no Parque de Exposições da cidade. Visando garantir a segurança de todos os participantes do show, a Polícia Militar promoveu o encontrou onde foram discutidos assuntos sobre a fiscalização de ambulantes, organização das filas de entrada, cumprimento do alvará judicial que estabelecerá normas sobre entrada e permanência de menores de idade no evento, horário de abertura dos portões e medidas de segurança que serão aplicadas de forma gradual para que os próximos eventos agendados também ocorram de forma mais tranquila e segura.

O Tenente Amilton, comandante do 3º Pelotão da 72ª Cia PM/11º BPM, explicou que o cidadão de bem também pode colaborar com a segurança do show adotando algumas medidas de autoproteção. “É importante evitar a exposição de aparelhos celulares, dinheiro ou de qualquer outro objeto de valor em locais com grande movimentação de pessoas. Evite permanecer em locais afastados e mal iluminados. Carregue bolsas junto ao corpo. Fique atento a qualquer atitude suspeita e acione a PM sempre que achar necessário”, orientou o Oficial.

Além da reunião promovida na prefeitura nesta manhã, outras reuniões serão realizadas para a discussão de assuntos relativos à segurança dos demais eventos que acontecerão em Manhuaçu, dentre eles a Feira da Paz, no início do mês de novembro.

PM Manhuaçu MG