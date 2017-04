PM detêm dois indivíduos após furto em Estabelecimento em Ibatiba

Na madrugada desta data, os militares de serviço em Ibatiba/ES foram acionados pela central de atendimento do 190 para prosseguirem à Avenida Afonso Cláudio no Centro da cidade, pois segundo denúncia anônima, dois homens teriam furtado a loja EXTREME ELETRÔNICOS e tomado fuga em uma motocicleta de cor vermelha. Foi constatado pelos Policiais Militares que a loja fora arrombada e que alguns pertences foram subtraídos. Durante a averiguação na referida loja, dois indivíduos em uma HONDA CG 125 FAN de cor vermelha passaram no local e ao perceber a presença da Polícia Militar, evadiram-se em alta velocidade. Os Policiais Militares realizaram o acompanhamento e conseguiram deter os dois acusados que estavam de posse dos produtos eletrônicos provenientes do furto. J. A. P. e T. de O. do C. foram conduzidos e entregues ao DPJ de Venda Nova do Imigrante.