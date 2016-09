PM detém suspeitos de envolvimento em homicídios ocorridos em Vila Nova

A Polícia Militar registrou dois crimes de homicídio ocorridos no Distrito de Vila Nova, zona rural de Manhuaçu, nos dias 10 e 11 de setembro. Dois coautores foram conduzidos e um menor infrator, apontado como autor de um dos delitos, foi apreendido.

O primeiro homicídio ocorreu na noite do último do sábado, 10, quando um jovem de 17 anos foi morto a tiros por dois indivíduos que chegaram na rua onde aconteceu o crime em um veículo Fiat/Palio branco. Por meio das características do automóvel utilizado pelos criminosos foi possível chegar ao proprietário do veículo que, por sua vez, indicou o nome dos autores que mataram o rapaz.

Durante os trabalhos de rastreamento, policiais militares localizaram o menor infrator suspeito, no bairro Santana, em Manhuaçu. O adolescente negou sua participação no crime, mas foi detido e conduzido à delegacia para adoção das demais providencias. O segundo suspeito ainda não foi localizado e o condutor do veículo utilizado pelos criminosos foi conduzido à delegacia como coautor do crime.

O segundo homicídio aconteceu no dia 11, domingo, dentro de um bar do mesmo distrito.

Um rapaz de 24 anos foi morto a facadas e o autor do crime fugiu com a ajuda do tio dele.

O parente do criminoso que ajudou na fuga foi localizado pela PM e preso. Ele disse que levou o sobrinho até a cidade de Caputira e de lá o indivíduo tomou rumo desconhecido.

O tio do autor foi conduzido à delegacia como coautor do delito e a motocicleta em que ele estava no momento da abordagem foi apreendida.

