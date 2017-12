PM Meio Ambiente apreendem armas de fogo e munições em Durandé

Durante Operação Cidade Segura na data de 29/11, militares do Grupamento MAmb de Alto Caparaó, apoiados pelos militares do Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito de Manhuaçu e de Espera Feliz, cumpriram mandado de busca e apreensão no córrego do Arrependido, Zona Rural do município de Durandé/MG.

No local, acompanhados das testemunhas, os militares cumpriram o mandado de busca e apreensão, que culminou com a apreensão dos seguintes materiais: 1 Revólver, cal. .32; 1 Pistola, cal. 6,35mm (.25); 1 Garrucha, cal. .22, 45 Munições, cal. .22; 8 Munições, cal. .32; 3 Munições, cal. 38; 24 Munições, cal. .25 (6,35mm); 10 Cartuchos vazios cal 40.

Na residência estavam também vários pássaros da fauna silvestre e durante fiscalização no plantel, o denunciado apresentou aos militares a relação de passeriformes em nome dele, não sendo constada irregularidade.

Ao autor, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo conduzido ileso à delegacia de Polícia Civil onde foi autuado.

PM Alto Caparaó MG