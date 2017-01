PM prende homem que mantinha esposa e filhos encarcerados

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira, dia 24/01, um homem de 29 anos foi preso no bairro Nossa Senhora Aparecida em Santana do Manhuaçu, por manter a esposa e mais três crianças presas dentro de casa, sem comida e sob maus tratos.

A PM recebeu denúncias dando conta de que o autor estava mantendo a esposa e mais três filhos trancados dentro de casa. As vítimas estariam sendo agredidas e estavam sem comida há vários dias.

Com o apoio do Conselho Tutelar da cidade que também recebeu a denúncia de maus-tratos contra as crianças, policiais militares foram até a casa das vítimas.

Ao chegar na residência do denunciado, a Polícia Militar notou que a porta estava trancada com um cadeado e a vítima disse que a chave estava com o marido, que tentou fugir ao perceber a chegada da PM.

O autor foi alcançado e preso. A porta foi arrombada e as vítimas foram libertas.

A esposa do criminoso disse que há mais de cinco dias não há nada de comer dentro de casa, que ela e os filhos estão sendo agredidos constantemente há cerca de um ano e estava sendo mantida como prisioneira há um mês.

O autor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil sendo autuado em Flagrante delito pelos crimes de lesão corporal, tortura, cárcere privado e maus-tratos.

PM Manhuaçu MG