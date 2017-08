Uma imitação de revólver, R$30 em dinheiro, agendas com anotações (possivelmente contabilidade do trafico), uma balança de precisão, material para embalar drogas e resquícios de maconha foram apreendidos pela PM durante buscas em uma residência do barro Bom Jardim, no sábado, dia 26/08.

O autor é alvo de denúncias relativas ao comércio de drogas. Ele foi preso e conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante.

PM Manhuaçu MG