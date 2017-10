PM realiza reuniões comunitárias nos distritos de Mutum

Nesta semana a Polícia Militar realizou reuniões comunitárias nos cinco distritos de Mutum. Foram ouvidos os moradores de cada distrito, onde puderam levar ao conhecimento da Polícia Militar os principais problemas afetos à segurança em cada comunidade.

O Comandante do Pelotão de Mutum explanou importância da participação dos moradores na prevenção criminal, esclarecendo a forma com que cada um pode contribuir para que o crime não aconteça na sua localidade ou, pelo menos, diminua bastante. Foi fomentado a utilização do serviço “Disque Denúncia” 181, através do qual o cidadão pode levar informações para a Policia Militar com total sigilo.

PM Mutum MG