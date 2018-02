PM realizou reunião comunitária na Ponte do Silva

No dia 30 de janeiro, terça-feira, policiais militares integrantes da 72ª Cia PM do 11º BPM, responsável pelo policiamento de toda área urbana e rural de Manhuaçu e ainda dos municípios de Luisburgo, Reduto e São João do Manhuaçu, promoveram uma reunião com os moradores do Distrito de Ponte do Silva, zona rural do município.

A equipe policial passou dicas de segurança especialmente voltadas para os moradores da zona rural, tais como cuidados durante e a após a safra; manejo do café; medidas preventivas na contratação de trabalhadores; tráfico e consumo de drogas no Distrito; Acionamento do 190 e orientações sobre a campanha do trote; Disque – Denúncia Unificado 181, entre os temas abordados.