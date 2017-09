PM recupera carro e dinheiro roubados em Santa Margarida

1 de 5

No dia 27/09, quarta-feira, a PM foi informada por uma testemunha que por volta das 5h10min, percebeu que o carro da vítima, um Fiat Pálio Weekend Adventure, estava saindo da garagem com o alarme disparado, ocasião em que viu um indivíduo encapuzado dentro do veículo, juntamente com a vítima, saindo em alta velocidade rumo à saída da cidade de Santa Margarida para a BR 262. Imediatamente os policiais acionaram o cerco/bloqueio, haja vista o veículo estar em fuga pela BR.

A equipe comandada pelo Ten. Moreira deslocou até o Posto de Combustíveis MAP, que fica no trevo da BR 116, que dá acesso a AMG de Santa Margarida, tendo um frentista informado que o veículo da vítima havia passado naquele posto e era conduzido por um rapaz jovem e que havia mais três pessoas no interior do veículo, não tendo reconhecido nenhuma delas.

Por volta das 9h30min, a PM de Santa Margarida foi informada que a vítima havia sido libertada na Rodovia BR 116, entre a cidade de Muriaé e Cataguases. Com as características repassadas, os militares suspeitaram de um menor contumaz na pratica de delitos, o qual reside em Santa Margarida, no entanto, é oriundo de Cataguases e tem vínculos naquela cidade.

Equipes de Inteligência passaram a monitorar os vínculos do suspeito, tendo logrado êxito em localizar o veículo roubado parado em frente à casa de um parente do menor infrator, sendo acionado reforço policial.

Ao perceberem a movimentação os autores se esconderam no interior da residência e tentaram empreender fuga, porém foram cercados e se entregaram.

Após diligências da PM no local das prisões e apreensões dos autores, foram localizados além do carro da vítima, o dinheiro roubado e uma réplica perfeita de arma de fogo (pistola), uma touca ninja, uma máquina de moer carne e uma balança eletrônica, sendo todos os materiais pertencentes à vítima.

Após a prisão dos autores, a equipe policial passou a realizar diligências nas residências dos infratores, tendo familiares franqueado a entrada na presença de testemunhas. Nessas diligências foram localizados os seguintes objetos ilícitos: 47 (quarenta e sete) pedras de substância semelhante à crack, embaladas individualmente e prontas para comercialização, um pé (muda) de planta semelhante à maconha, 04 (quatro) pedras de substância análoga à crack, devidamente embaladas para comercialização, uma balança de precisão, navalha usada para cortar e preparar crack para venda, várias sacolas de chup-chup para embalar droga e um telefone celular. O autor e dois menores infratores foram presos/apreendidos e apresentados à autoridade de polícia judiciária de Cataguases com os materiais apreendidos

PM Santa Margarida MG