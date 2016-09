PM recupera dinheiro furtado de idosa em Manhumirim

Compartilhar no Facebook

Sexta-feira (1/09), por volta das 15:50, a Polícia Militar foi acionada a comparecer á Avenida JK, Bairro Cidade Jardim, onde segundo informações uma senhora idosa havia sido vítima de Furto.

No local, a equipe fez contato com a vítima, uma senhora de 94 anos, relatou que após receber sua aposentadoria em um caixa eletrônico da Caixa, instalado em um supermercado na mesma rua, foi com sua irmã até uma sorveteria próxima, momento em que um indivíduo não identificado se aproximou e tomou sua bolsa, a qual continha R$ 2.377,00 (dois mil trezentos e setenta e sete reais) em dinheiro, bem como, documentos pessoais, RG, CPF e cartão de benefício da Caixa.

Devido a idade avançada da vítima, não foi possível, extrair maiores dados e características que pudessem identificar o autor, porém, as equipes da Polícia Militar verificaram imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais nas adjacências, conseguindo verificar que se tratava de um indivíduo magro, estatura mediana, cútis morena, cabelo curto, trajando blusa de frio na cor vermelha e bermuda verde.

Equipe do PAC (Patrulhamento de Atendimento Comunitário) e TM (Tático Móvel) iniciaram rastreamento, busca e coleta de dados e após intenso trabalho, por volta das 21h05min, localizaram o autor do crime CLEITON RODRIGUES DE MELO, que seguia em direção ao Bairro Campestre carregando em uma sacola, os produtos e a roupa usada no crime.

Todo o produto do Furto foi recuperado sendo o autor preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais medidas pertinentes.

PAC: 2º Sgt Sales – Cb Leandro

TM: 3º Sgt Danilo – Cb Giovane – Sd 1ª Cl Rodrigo Luis

