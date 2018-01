PM recupera dois carros roubados em Manhuaçu

Na manhã do dia 10 de janeiro, policiais militares recuperaram um automóvel e diversos objetos que haviam sido roubados em uma casa do bairro Pinheiro. Outro automóvel, roubado na cidade de Caratinga, também foi recuperado nesta ação da polícia.

Segundo relatos, na quarta-feira, três homens chegaram à residência, alvo do crime, em um veículo fiat toro de cor branca. Um dos autores ficou do lado de fora enquanto os outros dois entraram no imóvel. Eles estavam armados com armas de fogo e renderam as vítimas; pegaram equipamentos eletrônicos, peças de vestuário, calçados e joias.

Em seguida, os autores colocaram os itens roubados dentro do automóvel da vítima e fugiram sendo acompanhados pelo condutor do veículo fiat toro.

Equipes policiais foram acionadas e deram início aos trabalhos de rastreamento que resultou na localização do carro roubado na casa da vítima e da fiat toro, que deu apoio aos assaltantes.

Foi constatado que a pick-up usada pelos criminosos também havia sido roubada. O veículo estava com a placa de outra fiat toro, mas pela numeração do chassi foi confirmado que se tratava do automóvel subtraído na cidade de Caratinga, no último dia 4.

Os dois veículos roubados foram recuperados, apreendidos e levados para o pátio credenciado.

Os objetos roubados na casa da vítima também foram recuperados e encaminhados à delegacia.

A PM continua em rastreamento dos autores e está realizando um intenso trabalho com o apoio de outras equipes policiais, de unidades vizinhas, em busca da localização e prisão dos autores.

PM Manhuaçu MG