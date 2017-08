PM recupera moto furtada e prende autores em Abre Campo

Compartilhar no Facebook

No dia 6 de agosto, domingo, dois indivíduos foram presos em flagrante após furto de uma motocicleta. Mais cedo eles já haviam tentado furtar uma moto, porém não conseguiram, porque a moto não funcionou. Uma testemunha viu os autores e reconheceu um deles, era morador da cidade e já conhecido pela prática de delitos.

Pouco tempo depois houve outro registro de uma moto furtada nas mediações. A PM fez diligência na casa do autor do furto tentado, que foi reconhecido, e encontrou os dois suspeitos no local.

Após diálogo com a PM, confessaram que tinham tentado furtar uma moto que não funcionou, mas que depois furtaram outra motocicleta e esconderam-na no mato. Os autores foram presos em flagrantes e o veículo recuperado.

PM Manhuaçu MG