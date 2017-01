PM recupera motocicleta furtada em Manhuaçu

A vítima nem havia tomado conhecimento de que sua motocicleta tinha sido furtada e policiais militares já haviam recuperado o veículo que havia sido subtraído na Comunidade São Francisco de Assis durante a madrugada dessa terça-feira, 31/01.

Um denunciante anônimo informou a Polícia Militar sobre um cidadão que estava transitando com uma motocicleta furtada pelas proximidades da Rodovia BR 262, próximo ao bairro Nossa Senhora Aparecida.

Com base nas informações passadas pelo denunciante, policiais militares foram a um local conhecido popularmente como “Balaústres” e viram o suspeito em meio a um grupo de pessoas que correram ao perceberem a chegada da Polícia.

Uma motocicleta ficou no local da abordagem e seus dados foram submetidos à consulta. De posse do nome e endereço do proprietário, policiais militares foram até a residência do cidadão e informaram-lhe sobre a localização da motocicleta dele, todavia o indivíduo ainda não sabia que seu veículo havia sido furtado.

A motocicleta foi levada à delegacia para adoção das demais medidas

PM Manhuaçu MG