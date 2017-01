PM retira adolescentes de casa de prostituição em Abre Campo

Compartilhar no Facebook

Quatro garotas, entre 14 e 17 anos, foram retiradas pela Polícia Militar da casa de um cidadão denunciado por exploração sexual e tráfico de drogas.

Policiais militares foram ao endereço indicado e viram o denunciado pulando a janela e fugindo. O autor foi rastreado, mas ainda não foi encontrado.

Dentro da casa havia quatro menores de idade. As garotas relataram que residem em Matipó, mas não disseram o motivo de estarem no imóvel.

O ambiente em que as adolescentes estavam era muito sujo, sem luminosidade e ventilação. Policiais encontraram preservativos usados espalhados pelos cômodos e resquícios de cocaína. Foram encontradas também embalagens fechadas de preservativos e um punhal de fabricação caseira. Todo esse material foi apreendido.

O celular do autor foi encontrado e uma das meninas disse que havia arquivos pornográficos envolvendo as jovens gravados no aparelho, além de cenas que sugerem a exposição delas a substâncias entorpecentes. O aparelho também foi recolhido pela PM.

Ainda de acordo com os relatos, uma das garotas, de 14 anos, está grávida de 3 meses.

As quatro adolescentes foram retiradas do imóvel e entregues aos cuidados do Conselho Tutelar para adoção das demais medidas.

O autor está cumprindo pena, no entanto, está na fase de progressão de regime. Ele está sendo rastreado pela PM.

PM Manhuaçu – MG