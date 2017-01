Polícia Militar apreende crack durante batida policial em Lajinha

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar apreendeu seis pedras de crack, uma porção de maconha e R$29 em dinheiro durante Operação Batida Policial no bairro Vale do Sol em Lajinha, no sábado, dia 21/01.

Policiais militares foram a um local denunciado como ponto de venda de drogas e ao chegarem ao viram que um grupo de jovens saiu correndo.

Alguns indivíduos foram abordados e um boné foi encontrado ao chão. Dentro do boné, os policiais encontraram seis pedras de crack, uma bucha de maconha e 29 reais em dinheiro.

Um menor de idade assumiu a propriedade do boné, mas disse que outro indivíduo é que teria colocado as drogas nele.

O acusado foi procurado, mas não foi localizado.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia com o infrator para demais medidas.

PM Manhuaçu MG